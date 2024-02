G. Edward Griffin: Die Banken wollen, dass Sie verzweifeln

Am gestrigen Abend veröffentlichte ITM Trading ein Interview mit G. Edward Griffin, Autor von "Die Kreatur von Jekyll Island" und Gründer der Internetseite Red Pill University. Das Gespräch drehte sich um eine Reihe kritischer Themen, die alle den Krisen zugrunde liegen, die unsere Welt heute prägen.Zunächst spricht er über die Bankenkrise, vor der Griffin seit langem warnt. Er erinnert daran, dass "die Sorge der Banker um die Wirtschaft nur ihrem eigenen Nutzen dient". Außerdem meint er, dass "ihr Profit aus den andauernden Krisen eine methodische Strategie ist, um das Vermögen der Nation anzuhäufen und die Inflation auszunutzen".Griffin erwähnt daraufhin das Thema des globalen Reset – ein künstlich herbeigeführter Umbruch, der Macht und Reichtum in den Händen der Elite festigen soll. Der Ton war jedoch nicht nur von Verzweiflung geprägt. Der Experte hob kollektive Strategien der Ermächtigung und des Widerstands hervor und betonte, wie wichtig es sei, in Gold und Silber zu investieren, eine gesicherte Quelle für Nahrungsmittel zu finden, und unsere kollektive Stärke zu nutzen.Des Weiteren äußert Griffin sich auch zur bevorstehenden Einführung digitaler Zentralbankwährungen (CBDCs), zur orchestrierten Aushöhlung der Individualität durch den Great Reset und zu kontroversen Positionen zu Gesundheit und Freiheit.© Redaktion GoldSeiten.de