SPDR Gold Trust: Bestände sinken auch in 8. Kalenderwoche

Schon seit dem Ende des letzten Jahres verliert der weltweit größte Gold-ETF unentwegt an Beständen. Auch in den letzten Tagen hat sich dieser Trend fortgesetzt.Die Goldbestände beliefen sich diesen Donnerstag nach Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com auf 827,81 Tonnen. Am Donnerstag der Vorwoche waren es 837,31 Tonnen. Damit verzeichnete der Fonds im Zeitraum von einer Woche Abflüsse von fast 10 Tonnen. Der größte Sprung erfolgte von Dienstag auf Mittwoch, mit einem Abfluss von 6,34 Tonnen.Entwicklung der SPDR-Bestände in den vergangenen Tagen:• 15. Februar: 837,31 t• 16. Februar: 837,89 t• 20. Februar: 836,16 t• 21. Februar: 829,82 t• 22. Februar: 827,81 t© Redaktion GoldSeiten.de