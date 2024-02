Chinas Goldimporte über Hongkong im Januar so hoch wie seit Jahren nicht

Chinas monatliche Netto-Goldimporte über Hongkong stiegen im Januar um 51% auf den höchsten Stand seit Mitte 2018, bezieht sich Channel News Asia auf Angaben von Reuters. Diese Zahl steht im Zusammenhang mit den Vorbereitungen auf das chinesische Neujahrsfest. "Da lokale Vermögenswerte, einschließlich Aktien und Immobilien, eine schwache Performance aufwiesen, zog der starke Kurs des Goldes in chinesischen Renminbi in den letzten Monaten Investoren an, die sichere Anlagen suchten", so der World Gold Council in einer Mitteilung diesen Monat."Dies führte zu einer anhaltenden Beliebtheit von Goldbarren und -münzen, was zur Folge hatte, dass die Hersteller und Geschäftsbanken für das chinesische Neujahrsfest lebhaft nachfüllten", fügt der WGC hinzu und meint weiter, dass die Goldnachfrage im Großhandel den stärksten Januar aller Zeiten erlebte. Die Nettoimporte des weltgrößten Goldverbrauchers beliefen sich im Januar auf 76,248 Tonnen, verglichen mit 50,381 Tonnen im Dezember, wie aus Daten des Hongkonger Amts für Volkszählung und Statistik hervorgeht. Die gesamten Goldeinfuhren über Hongkong, einschließlich Reexporte, stiegen um 37% auf 81,967 Tonnen.Die Daten aus Hongkong geben möglicherweise kein vollständiges Bild der chinesischen Käufe, da Gold auch über Shanghai und Peking eingeführt wird. Die People's Bank of China kontrolliert die Goldeinfuhr über Quoten für Geschäftsbanken. Ende Januar besaß China 72,19 Millionen Unzen Gold. Das Aufstocken der Lagerbestände vor dem chinesischen Neujahrsfest habe im Januar zu einer rekordhohen Großhandelsnachfrage von 271 Tonnen geführt, schreiben die Analysten der ANZ in einer Notiz und fügen hinzu, dass der Spot-Aufschlag für Gold in China auf eine gesunde physische Nachfrage hindeute.Im vergangenen Monat verkauften chinesische Händler Gold mit einem Aufschlag von bis zu 57 $ pro Unze gegenüber dem globalen Kassakurs. "Ich glaube nicht, dass dies nur mit dem chinesischen Neujahr zusammenhängt" meint der unabhängige Analyst Ross Norman. "Das ist etwas breiter angelegt … denn es gibt eine zusätzliche aktive Dimension, nämlich den schlechten Zustand des chinesischen Aktienmarktes und die Verluste im Immobiliensektor."© Redaktion GoldSeiten.de