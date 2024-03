SPDR: Erneut mehr als 600 Mio. $ Abflüsse in den letzten Februar-Tagen

Auch weiterhin scheinen die Abflüsse aus dem weltweit größten Gold-ETF nicht nachzulassen. In den letzten fünf Werktagen des Februars verlor er weitere 5 Tonnen, bei einem Preis von aktuell etwa 65.565 $ pro Kilo Gold macht das einen Verlust von 655,7 Millionen $.Die Goldbestände beliefen sich diesen Donnerstag nach Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com auf 822,91 Tonnen. Am Donnerstag der Vorwoche waren es 827,81 Tonnen. Nachdem sich dieser Stand für drei Tage hielt, vielen die Zahlen wieder. Der größte Sprung erfolgte von Mittwoch auf Donnerstag, mit einem Abfluss von 2,59 Tonnen.Entwicklung der SPDR-Bestände in den vergangenen Tagen:• 23. Februar: 827,81 t• 26. Februar: 827,81 t• 27. Februar: 826,94 t• 28. Februar: 825,50 t• 29. Februar: 822,91 t© Redaktion GoldSeiten.de