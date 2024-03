Gold nahe Zweimonatshoch

Der Goldpreis hielt sich heute in der Nähe seines Zweimonatshochs, nachdem schwächere US-Konjunkturdaten in der vergangenen Woche die Aussichten auf eine Zinssenkung durch die Fed im Juni verstärkt hatten, schreibt Reuters . "Die wichtigsten Faktoren für Gold sind die Entwicklung an der Zinsfront – und wir haben am Freitag einen Anstieg des Goldpreises gesehen, weil eine Reihe von makroökonomischen Veröffentlichungen aus den USA den Eindruck erweckt haben, dass die Fed die Zinsen möglicherweise früher als erwartet senken wird ", sagte Marex-Analyst Edward Meir.In der vergangenen Woche stieg der Goldpreis um rund 50 Dollar, wobei die Gewinne ausschließlich in den letzten zwei Tagen erzielt wurden. Grund dafür waren schwache Produktionsdaten und Bauausgaben in den USA sowie ein nachlassender Preisdruck, der sich aus dem von der US-Notenbank bevorzugten Inflationsmaßstab ergibt.Die Rally könnte auch auf die Eindeckung von Leerverkäufen zurückzuführen sein, da ein so großer Anstieg in so kurzer Zeit darauf hindeutet, dass "einige Leerverkäufer unvorbereitet waren", so Meir. Trader haben ihre Hoffnungen auf eine Zinssenkung im Juni erhöht und sehen nun eine 74%ige Chance, verglichen mit einer 65%igen Chance am vergangenen Montag, laut der LSEG Zinswahrscheinlichkeits-App. Die nächste wichtige Konjunkturveröffentlichung in den USA ist der Arbeitsmarktbericht für Februar, der am Freitag veröffentlicht wird.© Redaktion GoldSeiten.de