Giustra & Lassonde: Westen verliert Fähigkeit zur Goldpreisbestimmung

Während der Goldpreis ein neues Rekordhoch erreicht, sagen die kanadischen Bergbaulegenden Frank Giustra, CEO der Fiore Group, und Pierre Lassonde, emeritierter Präsident von Franco-Nevada, in einem Interview mit Kitco News, dass der Westen seine Macht, den Goldpreis zu bestimmen, verloren hat. Giustra und Lassonde warnen davor, dass Kanada seine Wirtschaft und seine Bürger in der neuen geopolitischen Realität des Rohstoffnationalismus im Stich lässt.Nachdem die Goldfutures zu Beginn des zweiten Quartals auf ein neues Rekordhoch von über 2.264 $ je Unze gestiegen waren, wiesen Giustra und Lassonde auf eine signifikante Veränderung auf dem Goldmarkt hin. "Die Welt ist noch nicht erwacht. Der wichtigste Goldkäufer sind nicht mehr die USA, nicht mehr Europa. Es ist China. Die chinesische Zentralbank und die chinesische Bevölkerung verbrauchen mehr als zwei Drittel der gesamten Jahresproduktion. Das Land ist der neue Hauptabnehmer. Dort wird der Goldpreis bestimmt", erklärte Lassonde.Die Sicherung der für die Energiewende wichtigen Metalle ist für viele Länder zu einer Frage der nationalen Sicherheit geworden. Laut Giustra und Lassonde verliert Kanada jedoch diesen Kampf. Während viele Länder mit massiven Metallknappheiten zu kämpfen haben, lenkt sich Kanada mit Investitionen im Ausland ab. Beispielsweise haben kanadische Pensionsfonds, die 2,7 Billionen CAD an kanadischen Ersparnissen repräsentieren, mehr in China als in Kanada investiert, was unverzeihlich sei, so Giustra und Lassonde.Genauer gesagt haben die Fonds weniger als 3% ihres Gesamtvermögens in kanadische Staatsunternehmen investiert, während es im Jahr 2000 noch 28% waren. "Wenn man sich den Mineraliensektor in Kanada ansieht, wurde er in den letzten 40 Jahren von der Regierung völlig ignoriert. Unsere Politiker, sowohl auf Bundes- als auch auf Provinzebene, scheren sich einen Dreck um die Bergbauindustrie", stellte Lassonde fest. "Frank sagt, wir könnten das Rennen verlieren. Wir haben das Rennen schon verloren."© Redaktion GoldSeiten.de