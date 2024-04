Palladium - Erholung verstetigt sich

Seit der Verteidigung der mittelfristigen Tiefs bei 837 USD hatte sich der Palladiumpreis ab Mitte Februar wieder deutlich erholt und in der Spitze bereits den Widerstand bei 1.083 USD durchbrochen. Knapp darüber startete allerdings eine Korrektur, die den Kurs in den letzten Tagen bedrohlich bis an den Support bei 967 USD fallen ließ. In der laufenden Woche kann sich der Wert allerdings wieder erholen und mittlerweile wieder deutlich über die 1.000-USD-Marke ansteigen.Auch weiterhin ist der Aufwärtstrend bei Palladium noch nicht stabil genug, um nicht erneut eine Korrektur bis 967 USD zuzulassen. Allerdings wäre erst bei Kursen unter 920 USD ein bärisches Signal aktiviert und ein erneuter Abverkauf bis 875 und 837 USD zu erwarten.Bis dahin haben die Bullen jetzt die Chance, den Kurs über den Widerstand bei 1.038 USD anzutreiben und damit ein kleines Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 1.083 USD zu generieren. Über der Marke würde sich der Anstieg verstetigen und zu einer Kaufwelle bis 1.138 USD führen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)