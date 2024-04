Gold verlässt Rekordhoch nach schlechten US-Inflationsdaten

Der Goldpreis rutschte am Mittwoch von seinem Rekordhoch ab, da der US-Dollar und die Renditen von Staatsanleihen stiegen, nachdem eine unerwartet hohe Inflationsrate die Erwartungen auf eine baldige Zinssenkung in den USA schmälerte. Die geht aus einem Artikel von CNBC hervor. Laut einem Bericht des US-Arbeitsministeriums stieg der US-Verbraucherpreisindex im März im Monatsvergleich um 0,4%, während von Reuters befragte Ökonomen einen Anstieg um 0,3% erwartet hatten.Der Goldpreis stolperte, als die stärker als erwartet ausgefallenen CPI-Daten zu den Erwartungen späterer und geringerer Zinssenkungen durch die Fed beitrugen, meinte Tai Wong, ein in New York ansässiger unabhängiger Metallhändler. "Wir sollten jedoch abwarten, da sich der Goldpreis während seines bemerkenswerten Laufs angesichts starker Daten als widerstandsfähig erwiesen hat", fügte Wong hinzu.Obwohl Gold als Inflationsschutz bekannt ist, verliere es in einem Umfeld hoher Zinsen an Attraktivität, heißt es bei CNBC. Der Goldpreis erreichte am Dienstag ein Rekordhoch von $2.365,09. Die HSBC schrieb in einer Notiz, dass sie für den Goldpreis im Jahr 2024 eine breite Handelsspanne von 1.975 $ - 2.500 $ erwarte. "Eskalierende geopolitische Risiken stützen den Goldpreis erheblich, da heiße und kalte Konflikte und eine Rekordzahl von Wahlen in diesem Jahr das Risikothermometer hoch halten", lautete es in der Notiz weiter.Darüber hinaus hat die Shanghai Futures Exchange am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie nach einem starken Preisanstieg Handelsbeschränkungen für ihre Goldkontrakte einführen wird. Kieran Tompkins, Rohstoffökonom bei Capital Economics, erklärte, dass die massiven Käufe chinesischer Privathaushalte "auf den Mangel an alternativen Anlagemöglichkeiten zurückzuführen sind, die den Haushalten derzeit zur Verfügung stehen, da der Immobiliensektor in einer Krise steckt und der Aktienmarkt eine Flaute erlebt".© Redaktion GoldSeiten.de