US-Zinssenkungen im September immer wahrscheinlicher

Wenn die Entscheidungsträger der US-Notenbank die jüngsten Inflationsdaten prüfen, werden sie wenig finden, was die Dringlichkeit einer Zinssenkung rechtfertigen würde, aber auch nichts, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung ab Ende des Jahres ausschließen würde, schreibt Reuters Dies ist die Einschätzung der Finanzmärkte und Analysten nach einem Regierungsbericht vom Freitag, aus dem hervorgeht, dass die Inflation im vergangenen Monat im Großen und Ganzen den Erwartungen der Ökonomen und der Fed-Beamten selbst entsprach.Der jährliche Anstieg des Preisindex für die persönlichen US-Konsumausgaben (PCE), für den die US-Notenbank einen Zielwert von 2% festgelegt hat, beschleunigte sich im März auf 2,7% gegenüber 2,5% im Februar. Die PCE-Kernrate, ein Maß für die Kerninflation, lag mit 2,8% auf dem gleichen Niveau wie im Februar. Ein Bericht vom Donnerstag, der zeigte, dass sich das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal verlangsamt hatte, während sich die Inflation beschleunigte, hatte Befürchtungen über ein Wiederaufleben des Preisdrucks geschürt, die sich nach Ansicht der Analysten im Bericht vom Freitag bestätigen würden und die Hoffnungen auf eine Lockerung der Fed-Politik in diesem Jahr aufschieben oder sogar beenden könnten. "Die Tatsache, dass der Bericht näher am Konsens lag, könnte mit einem Seufzer der Erleichterung betrachtet werden", schrieb der Analyst von Inflation Insights, Omair Shariff.Nach der Veröffentlichung des Berichts deuteten Futures-Kontrakte, die sich am Leitzins der Fed orientieren, auf eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung auf der Sitzung der US-Notenbank Mitte September hin. Händler sahen weiterhin eine 50:50-Chance für eine zweite Zinssenkung bis Ende des Jahres.Die Daten vom Freitag hätten dieses Vertrauen zwar nicht weiter beschädigt, aber auch nicht viel dazu beigetragen, es zu stärken, so die Analysten. Der Bericht zeigte, dass Wohnungs- und Transportkosten die Preise weiter in die Höhe trieben. "Angesichts der Wirtschafts- und Preisdynamik erwarten wir nicht, dass die Fed eine Lockerung der Geldpolitik vor ihrem Treffen im September ernsthaft in Erwägung ziehen wird", schrieb Ben Ayers, Ökonom bei Nationwide. "Es besteht auch das Risiko, dass die anhaltende wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit eine Zinssenkung bis 2025 hinauszögert, was ein erhebliches Abwärtsrisiko für das Wachstum im nächsten Jahr darstellt."© Redaktion GoldSeiten.de