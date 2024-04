George Milling-Stanley: Physisches Gold bietet mehr Schutz als Minenaktien

Anleger, die einen volatilen Markt überstehen wollen, sollten physisches Gold Goldaktien vorziehen. Diese Ansicht vertritt George Milling-Stanley, einer der weltweit führenden Goldexperten und Chef-Goldstratege bei State Street Global Advisors, gegenüber CNBC . "Einer der Gründe, warum ich Goldbarren besitze, ist, dass sie mir einen gewissen Schutz gegen eine mögliche Schwäche des Aktienmarktes bieten", sagte Milling-Stanley. "Wenn der Aktienmarkt fällt, erinnern sich Goldminenaktien daran, dass sie Aktien sind, und sie tendieren dazu, mit dem allgemeinen Niveau des Aktienmarktes zu fallen. Sie bieten also keinen zusätzlichen Schutz."Die Vorstellung, dass Gold eine "altmodische" Anlage sei, stimme nicht mehr, so Milling-Stanley. Die 2023 Gold ETF Impact Study von State Street zeigt, dass Millennials einen höheren Anteil ihres Portfolios in Gold investieren als ältere Generationen. Die Beliebtheit des Metalls bei jüngeren Anlegern ist darauf zurückzuführen, dass Bitcoin weiterhin Vermögen von Millennials und der Generation Z anzieht. Eine diese Woche veröffentlichte Umfrage von Policygenius ergab, dass Millennials eher Bitcoin besitzen als jede andere Generation und dass die Generation Z eher Bitcoin besitzt als Aktien, Anleihen oder Immobilien.Milling-Stanley wies jedoch die Idee zurück, dass Gold und Bitcoin auf breiter Front um Vermögenswerte konkurrieren. "Bitcoin könnte durchaus ein Konkurrent für diejenigen sein, die eine taktische Position in Gold haben und nur darauf warten wollen, dass der Preis steigt, um dann zu verkaufen. Ich denke, dass Bitcoin hier eine Konkurrenz sein kann", meinte er. "Aber ich glaube nicht, dass Bitcoin wirklich konkurrenzfähig ist, wenn es um eine langfristige strategische Allokation geht, und das ist der Punkt, an dem Gold meiner Meinung nach seine Stärken ausspielen kann."© Redaktion GoldSeiten.de