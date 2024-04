Kristina Hooper: Opportunitätskosten nicht der entscheidende Faktor

Der Goldmarkt schenke der US-Inflation und den US-Zinsen keine Beachtung, da sich die Anleger in einer Welt beispielloser geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheit nicht um Opportunitätskosten sorgten, meint Kistina Hooper, Chefanlagestrategin bei Invesco. Am Donnerstag sagte Hooper in einem Interview mit Kitco News , dass sie trotz der höher als erwarteten Inflationszahlen im März davon ausgehe, dass die US-Notenbank die Zinsen im Juni senken werde.Hooper fügte hinzu, selbst wenn die US-Notenbank ihren Zinserhöhungszyklus auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr verschiebe, habe sie deutlich gemacht, dass die Zinsen sinken würden. Dies sei ein wichtiger Grund dafür, dass die Opportunitätskosten von Gold die Anleger nicht vom Einstieg in den Markt abgehalten hätten. "Ich glaube nicht, dass der Goldpreis stark fallen wird, wenn die Fed die Zinsen im Juni nicht senkt. Unabhängig davon, ob sie die Zinsen im Juni oder später in diesem Jahr senken, werden sie sich nach unten bewegen", erklärte sie. "Meiner Meinung nach gibt es viele Faktoren, die für Gold sprechen, und ganz unten auf der Liste stehen die Opportunitätskosten aufgrund der Zinssenkungen."Hooper meinte, der wichtigste Faktor für Gold sei, dass es jetzt als Absicherung gegen fiskalpolitische Exzesse angesehen werde, da die Verschuldungen in den USA und weltweit explodiere. Abgesehen von der wachsenden Besorgnis über die Verschuldung, so Hooper, bleibe Gold ein attraktiver Vermögenswert für Zentralbanken, da der globale Währungsmarkt zunehmend fragmentiert sei. "Obwohl es Bedenken über die Gesundheit des US-Dollars gibt, hat dies nicht zum Aufstieg einer anderen globalen Reservewährung geführt, sondern zu einer Fragmentierung des Währungsmarktes, mit dem Nebeneffekt, dass Gold immer beliebter wird", führte sie aus.Obwohl westliche Anleger ihre Positionen in börsengehandelten Goldprodukten weiter abbauten, stellte Hooper fest, dass die physische Nachfrage nach dem Edelmetall relativ robust sei. "Die Gründe, warum Anleger Gold kaufen, werden in naher Zukunft nicht verschwinden", sagte sie. "In einem Szenario, in dem es mehrere Gründe für den Kauf gibt und die Nachfrage aus verschiedenen Sektoren kommt, sind solche Erholungen in der Regel von längerer Dauer."© Redaktion GoldSeiten.de