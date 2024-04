Gold - Sind das nur die "zittrigen Hände"?

Am vergangenen Freitag erreichte der Goldpreis das Kursziel bei 2.415 USD und markierte mit 2.431 USD ein neues Allzeithoch. In den Tagen davor hatte sich der dynamische Aufwärtstrend bereits wie erwartet über die Kursziele bei 2.305 und 2.370 USD nach oben geschraubt. Am Nachmittag setzte allerdings eine steile Korrektur ein, die den Kurs des Edelmetalls sogar wieder unter die 2.370-USD-Marke fallen ließ. Aktuell kann sich der Kurs im Bereich von 2.350 USD stabilisieren.Der erste Versuch der Verkäuferseite, den Aufwärtsimpuls bei Gold zu stoppen, dürfte mit dem Einbruch am Freitag begonnen haben. Von einer Trendwende ist der Kurs allerdings noch weit entfernt. Dennoch könnte jetzt nach einer Erholung bis 2.390 USD bereits der nächste Kursrückgang folgen. Dieser dürfte den Support bei 2.305 USD erreichen und sich darunter ggf. bis 2.267 USD ausdehnen. An dieser Stelle müssten die Bullen eingreifen, um ein Verkaufssignal zu verhindern.Kurse über 2.390 USD würden dagegen für die Reaktivierung des Aufwärtstrends sprechen und die Ziele bei 2.415 und 2.460 USD wieder auf die Agenda rücken. Darüber könnte sogar ein Kurssprung bis 2.545 USD führen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)