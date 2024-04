Nah-Ost-Konflikt und steigende Ölpreise könnten Inflation beschleunigen

Einer der führenden Ökonomen des Internationaler Währungsfonds (IWF) sieht trotz anhaltender geopolitischer Unsicherheiten nur ein geringes Risiko für eine weltweite Rezession. Das in Washington ansässige Institut hob diese Woche seine globale Wachstumsprognose leicht auf 3,2% im Jahr 2024 an und erwartet die gleiche Rate auch für 2025. "Wenn wir auf dieser Basis eine Risikobewertung vornehmen, ist die Wahrscheinlichkeit einer globalen Rezession eher gering. Es müsste schon sehr viel passieren, um diese Wirtschaft aus der Bahn zu werfen. Die Wachstumsaussichten sind daher äußerst stabil", erklärte Pierre-Olivier Gourinchas, Wirtschaftsberater und Direktor der Forschungsabteilung des IWF, am Dienstag bei einem Treffen der Gruppe in New York gegenüber Karen Tso von CNBC Zu den "guten Nachrichten" zählten die starke Wirtschaftsleistung der USA und mehrerer Schwellenländer sowie die Inflation, die trotz des schwächeren Wachstums in Europa schneller als erwartet zurückgegangen sei, so Gourinchas. Der IWF hat seine Wachstumsprognosen für Deutschland, Frankreich und Italien nach unten korrigiert, aber für Spanien, Portugal, Belgien und Großbritannien angehoben.Auf der anderen Seite schätzt der IWF, dass ein anhaltender Anstieg der Ölpreise um etwa 15% bis 2024 die weltweite Inflation um etwa 0,7% erhöhen würde, obwohl sich der Wert des Rohstoffs bisher als relativ stabil erwiesen hat, selbst während der jüngsten Verschärfung der Spannungen zwischen Israel und dem Iran. Trotz der positiven Prognose bezeichnete Gita Gopinath, stellvertretende geschäftsführende Direktorin des IWF, die geopolitischen Risiken gegenüber CNBC am Dienstag als "sehr beunruhigend"."Bisher haben wir die Situation irgendwie im Griff und sehen keine großen Auswirkungen aus dem Nahen Osten. Aber das ist nicht selbstverständlich. Und das ist eines der großen Risiken, die wir sehen: Die Auswirkungen auf den Ölpreis könnten erheblich sein. Wenn der Konflikt eskaliert und sich zu einem viel größeren Konflikt ausweitet", stellte sie fest. Ein deutlicher und anhaltender Anstieg der Ölpreise im Jahr 2024 und weitere Unterbrechungen des Transports zwischen Asien und Europa würden die Inflation im Jahr 2024 anheizen und die Zinsen länger hoch halten, meinte Gourinchas.© Redaktion GoldSeiten.de