Goldverkauf von 1999 kostete das UK heute über 21 Mrd. Pfund

Nach Daily Mail kostete Ex-Premierminister Gordon Browns unglückliche Entscheidung, Großbritanniens Goldreserven 1999 zu verkaufen, das Land laut einer Analyse 21 Milliarden Pfund. Der damalige britische Finanzminister hatte vor 25 Jahren den Verkauf von 401 Tonnen Gold – mehr als die Hälfte der Goldreserven des Landes – überwacht, um die britischen Reserven zu diversifizieren und zu stärken. Zum Zeitpunkt der ersten Auktion lag der Goldpreis jedoch auf dem niedrigsten Stand seit 20 Jahren – bei 261 $ pro Unze, verglichen mit einem aktuellen Spotpreis von 2.316 $.Der Analyse der Conservative Party nach wäre das von Labour verkaufte Gold heute 23,6 Milliarden Pfund wert – 21,3 Milliarden Pfund mehr als das Finanzministerium 1999 erhielt. Hochrangige Vertreter der Konservativen warnten die Labour Party davor, ähnliche finanzielle Fehler zu begehen, sollten sie an die Regierung kommen. Bim Afolami, Wirtschaftsbeauftragte im englischen Finanzministerium, sagte: "25 Jahre später zahlt das britische Volk immer noch den Preis für Gordon Browns Missmanagement unserer Wirtschaft."Zu diesem Zeitpunkt machte Gold etwa die Hälfte der Nettowährungsreserven des Vereinigten Königreichs aus, und das Finanzministerium schlug vor, den Vermögenswert zu verkaufen, um sich nicht den potenziellen Preisschwankungen auszusetzen. Der Zeitpunkt des Verkaufs wurde jedoch von den Goldhändlern in Frage gestellt, die argumentierten, dass der Preis zu diesem Zeitpunkt nahe an seinem Tiefstand lag.Brown war zuvor von Sir Keir Starmer (aktueller Vorsitzender der Labour Party) um Hilfe gebeten worden und einer seiner dienstältesten Berater, Lord Livermore, erhielt im vergangenen Jahr eine leitende Position im Finanzministerium der Labour Party. Ein Sprecher der Conservative Party meinte diesbezüglich: "Brown hat das Gold verkauft. Er hat die Renten geplündert. Dann hat er eine Notiz hinterlassen, die meint: 'Es gibt kein Geld'. Jetzt hilft er Keir Starmer, es zu wiederholen. Dieselbe alte Labour.© Redaktion GoldSeiten.de