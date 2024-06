USA stellen 2023 keine Währungsmanipulation fest, Japan wird in Überwachungsliste aufgenommen

Das US-Finanzministerium teilte am Donnerstag mit, dass kein wichtiger Handelspartner im vergangenen Jahr seine Währung manipuliert zu haben scheint, setzte aber Japan auf eine Devisen-"Überwachungsliste", neben China, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Singapur und Deutschland, die bereits auf der vorherigen Liste standen, wie Investing.com berichtet. Der halbjährliche Währungsbericht des Finanzministeriums stellte fest, dass keines der untersuchten Länder in den vier Quartalen bis Dezember 2023 alle drei Kriterien erfüllte, die eine "erweiterte Analyse" ihrer Devisenpraktiken auslösen.Länder werden automatisch in die Liste aufgenommen, wenn sie zwei der drei Kriterien erfüllen: einen Handelsüberschuss mit den USA von mindestens 15 Mrd. USD, einen Leistungsbilanzüberschuss von über 3% des BIP und anhaltende einseitige Netto-Devisenkäufe von mindestens 2% des BIP über 12 Monate. Nach Angaben des Finanzministeriums erfüllten Japan, Taiwan, Vietnam und Deutschland die Kriterien für Handelsüberschüsse und einen überdurchschnittlichen Leistungsbilanzüberschuss.Ein Beamter erklärte, Japans jüngste Deviseninterventionen zur Stützung des Yen seien kein Faktor für die Entscheidung gewesen, das Land auf die Währungsüberwachungsliste zu setzen. Der Beamte verwies auf Japans hohen Handelsüberschuss von 62,4 Mrd. USD im Jahr 2023 mit den USA und seinen globalen Leistungsbilanzüberschuss von 3,5% des BIP, gegenüber 1,8% im Jahr 2022. Der Bericht des Finanzministeriums besagt jedoch, dass Japan im April und Mai 2024 - außerhalb des Berichtszeitraums - zum ersten Mal seit Oktober 2022 interveniert hat, indem es Yen kaufte und Dollar verkaufte, um den Wert des Yen zu stärken.© Redaktion GoldSeiten.de