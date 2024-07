Platin - Der schmale Grat

Seit dem Rückfall unter den vorherigen Widerstand bei 1.032 USD entwickelte sich bei Platin im Mai eine dynamische Verkaufswelle. Diese drückte den Kurs des Edelmetalls bis an den Support bei 938 USD. Kurz vor einem weitreichenden Verkaufssignal rissen die Bullen das Ruder zunächst erfolgreich herum und sorgten mit dem Anstieg über 988 USD für eine Kursstabilisierung. Diese Erholung wurde allerdings schon an der Hürde bei 1.032 USD beendet und Platin wieder abverkauft.In der laufenden Woche kann sich der Wert zwar in einer schmalen Spanne über der Unterstützung bei 975 USD etablieren, die Wucht des Kursrückgangs von Anfang Juli ist aber noch nicht verflogen. Schon unter 988 USD könnte jetzt eine weitere Verkaufswelle einsetzen und Platin bis 938 USD drücken. Darunter stünden Verluste bis 900 USD auf der Agenda. Oberhalb von 1.013 USD könnte Platin zwar wieder bis 1.032 USD steigen. Doch erst über der Marke wäre ein bullischer Ausbruch aktiv und ein Anstieg bis 1.067 USD möglich.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)