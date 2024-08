Platin - Kurze Erholung im Abwärtstrend

Der Abwärtstrend bei Platin hatte sich mit dem erneuten Bruch der Anfang Juni noch zurückeroberten Unterstützung bei 988 USD im Juli weiter verschärft und den Wert auch unter die 938-USD-Marke gedrückt. Damit wurde die zentrale kurzfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten. Nach einer kurzen Erholung schlagen die Verkäufer in dieser Woche erneut zu und sorgen mit dem klaren Bruch der 938-USD-Marke und einem Einbruch an den Support bei 915 USD für die erwartete Verschärfung des Abwärtstrends.Kurzfristig könnte Platin jetzt noch einmal an die Hürde bei 938 USD klettern, sollte dort allerdings nach unten abprallen und die Abwärtstrendphase fortsetzen. Auf der Unterseite warten die 889-USD-Marke und der wichtige Unterstützungsbereich bei 865 USD als Ziele. Hier könnte eine Trendwende beginnen und auch einen Einbruch auf 822 USD verhindern.Sollte Platin dagegen über 938 USD zurückfinden, stünde eine Erholung an. Diese könnte allerdings schon bei 956 und 978 USD abverkauft werden und in den nächsten Kursrückgang münden. Als bullischer Befreiungsschlag wäre dagegen erst ein Anstieg über 988 USD zu werten.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)