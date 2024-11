Gold - Der Aufwärtstrend bekommt erste Risse

In der vergangenen Woche war der Goldpreis nach einer kurzen Konsolidierung unterhalb von 2.770 USD auch über dieses Kursziel ausgebrochen und hatte sich bis 2.790 USD nach oben geschraubt. Kurz vor einem Anstieg über 2.795 USD und damit einer weiteren Kaufwelle, die durchaus die 2.830-USD-Marke hätte erreichen können, setzte allerdings am Donnerstag eine scharfe Korrektur ein. Diese drückte den Kurs an den Support bei 2.740 USD, der seither von den Bären attackiert wird.Sollte die Zielmarke bei 2.795 USD im weiteren Verlauf überschritten werden, kann sich die Goldpreisrally immer noch bis 2.830 USD ausdehnen. Bis dahin steckt das Edelmetall jetzt aber in einer Korrektur, die unterhalb von 2.740 USD Fahrt aufnehmen und direkt bis 2.685 USD führen kann. An dieser Stelle wäre mit einer Erholung und ggf. der Reaktivierung des Aufwärtstrends zu rechnen.Sollte die Marke dagegen ebenfalls gebrochen werden, wäre der Anstieg seit Anfang Oktober gekontert. Damit würde sich das Chartbild erheblich eintrüben und es stünde eine Verkaufswelle bis 2.600 USD auf der Agenda. Darunter dürfte der Support bei 2.531 USD angelaufen werden.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)