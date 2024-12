Die Fed kann im Jahr 2025 nicht nur "datenabhängig" sein - sie muss "politikabhängig" sein

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jay Powell, hat sich in seinen Äußerungen zur Wahl und zur Finanzpolitik sehr entschieden und konsequent gezeigt, berichtet Yahoo Finance . Auf seiner letzten Pressekonferenz nach dem FOMC, zwei Tage nach der Wahl, sagte er: "Die Wahl wird keine Auswirkungen auf unsere politischen Entscheidungen haben." Und: "Wir äußern uns nicht zur Finanzpolitik." Und, um ganz sicher zu gehen: "Ich werde nicht über irgendetwas sprechen, das direkt oder indirekt mit der Wahl zu tun hat."Es könnte für Powell schwieriger sein, sich von Überlegungen und Kommentaren zur Finanzpolitik und ihren Auswirkungen auf die Wirtschaft zurückzuhalten, wenn Donald Trump wieder ins Amt kommt. Während die Agenda eines jeden Präsidenten das Potenzial hat, sich auf die Wirtschaft auszuwirken, gibt es bei Trumps Plänen eine einzigartige Anzahl von Unbekannten. Wird er tatsächlich Massenabschiebungen vornehmen? Inwieweit sind Zölle eine Verhandlungsmasse, und wie viele werden tatsächlich in Kraft treten, und welche Auswirkungen werden sie auf den globalen Handel haben? Werden die Steuersenkungen nur verlängert, oder wird es neue, tiefere Einschnitte geben?Und dann ist da noch das aktuelle wirtschaftliche Umfeld. Mit einem Wort, sie ist solide. Selbst ohne die Vorschläge der neuen Regierung liegen die jüngsten Inflationswerte (zuletzt der Verbraucher- und Großhandelspreisindex) über 3%, während das Ziel der Fed bei 2% liegt. Torsten Sløk, Chefvolkswirt bei Apollo, ist bereits der Meinung, dass die Fed die Zinssätze aufgrund der Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft länger hoch halten muss und dann noch die Fiskalpolitik hinzukommen wird. "Wenn die drei wichtigsten Bereiche, in denen neue politische Maßnahmen kommen könnten, niedrigere Steuern, höhere Zölle und Einwanderungsbeschränkungen sind, dann würde das Lehrbuch vorhersagen, dass all diese Dinge die Inflation nach oben treiben", sagte Sløk in einem Interview mit Yahoo Finance.© Redaktion GoldSeiten.de