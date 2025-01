Texas Gesetzesentwurf würde staatliche Gold- und Silber-Währungen schaffen

Ein texanischer Republikaner hat einen Gesetzesentwurf eingebracht, der die Schaffung von Transaktionswährungen vorsieht, die zu 100% durch Gold und Silber gedeckt sind, berichtet GoldSeek . Die Verabschiedung dieses Gesetzes würde es den Menschen ermöglichen, für ihre täglichen Transaktionen problemlos solides Geld zu verwenden und eine Konkurrenz zu den schnell an Wert verlierenden Fiat-Dollars zu schaffen, so GoldSeek. Der Abgeordnete Mark Dorazio hat dafür die Gesetzentwürfe HB1049 und HB1056 vorgelegt.Die Gesetzentwürfe sehen vor, dass der Texas Comptroller (Rechnungsprüfer) über das Texas Bullion Depository Gold- und Silbermünzen ausgibt und eine Transaktionswährung für Gold und Silber einführt, die definiert ist als "die Darstellung von Gold- und Silbermünzen und -bullion, die auf dem Sammelverwahrkonto gehalten werden". Der texanische Gesetzgeber hat das Texas Bullion Depository im Jahr 2015 eingerichtet. Die ersten Einlieferungen gingen im Sommer 2018 ein. Im darauffolgenden Jahr befreite der Staat die Edelmetalle in diesen Depots von der Steuer.Inhaber von Gold- und Silbermünzen und -währungen könnten diese als "gesetzliches Zahlungsmittel zur Zahlung von Schulden" im Bundesstaat Texas verwenden. Die Gold- und Silberwährung könnte elektronisch auf eine andere Person übertragen werden und wäre in Münzen oder zum Goldspotpreis in US-Dollar abzüglich anfallender Gebühren nutzbar. In der Praxis würde die Verabschiedung von HB1049 oder HB1056 es jedermann ermöglichen, geschäftliche Transaktionen mit Gold oder Silber durchzuführen, heißt es in dem Artikel.© Redaktion GoldSeiten.de