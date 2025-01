Platin - Kursrutsch dämpft die Euphorie des bullischen Jahresauftakts

Die Abwärtstrendphase seit dem Hoch von Ende Oktober wurde mit der Verteidigung der Unterstützung bei 900 USD vorerst beendet. Seither zog der Platinkurs über die Oberseite einer Keilformation und die Kursbarrieren bei 938 USD und 956 USD an. Die Chance auf eine Fortsetzung des Anstiegs wurde allerdings am Montag mit dem Scheitern an der Hürde bei 980 USD zunächst vergeben. Seither läuft der erwartete Pullback an die Abwärtstrendlinie, der aktuell jedoch bereits die Unterstützung bei 938 USD erreicht.Die bullischen Vorzeichen des starken Anstiegs seit Jahresbeginn werden durch die derzeitige Gegenbewegung noch nicht umgedreht. Dennoch ist bei der hohen Geschwindigkeit der Korrektur Vorsicht geboten. Ein Konter der Käuferseite sollte spätestens bei ca. 910 USD starten, um den Anstieg nicht zu gefährden und den nächsten Einbruch auf 900 USD und darunter zu vermeiden.Gelingt der Käuferseite der schnelle Turnaround mit einem Ausbruch über 956 USD, wäre direkt mit der Fortsetzung des Anstiegs bis 980 USD zu rechnen. Über der Kursbarriere könnte Platin bereits bis 1.005 USD und 1.032 USD ansteigen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)