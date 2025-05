Robert Kiyosaki: Die Party ist vorbei  Hyperinflation & Gold bei 25.000 $

Nach den schwachen Auktionsergebnissen für den Verkauf von 20-jährigen Anleihen im Wert von 16 Milliarden Dollar läutete der Bestsellerautor Robert Kiyosaki die Alarmglocke und sagte voraus: "DAS ENDE ist DA." Auf der Social-Media-Plattform X warnte der Autor von 'Rich Dad Poor Dad' am Mittwoch: "die Party ist vorbei", und behauptete, die Hyperinflation sei da, berichtet die Plattform Mint . Er erklärte weiter, dass Millionen von Menschen – sowohl junge als auch alte – finanziell ruiniert werden könnten.Auf der anderen Seite sieht er darin aber auch eine gute Nachricht für den Goldpreis, Silber und Bitcoin. "Gute Nachricht. Gold wird auf 25.000 $ steigen. Silber wird auf 70 $ steigen und Bitcoin auf 500.000 $ bis 1 Million $“, schrieb Kiyosaki in einem Tweet.Die Kommentare von Kiyosaki folgen auf die schwache Nachfrage nach dem Verkauf von 20-jährigen Anleihen im Wert von 16 Mrd. $ durch das US-Finanzministerium. Dies verstärkte die Ansicht, dass Anleger vor US-Anlagen zurückschrecken. Dies ließ wiederum die Anleiherenditen für 20-jährige Anleihen auf 5,127% und damit auf den höchsten Stand seit November 2023 steigen, heißt es. Steigende Anleiherenditen sind ein Warnsignal, da sie zu höheren Zinsen auf breiter Front führen können – für Hypotheken, Autokredite und Kreditkarten –, was die Wirtschaft im Allgemeinen bremsen könnte, erklärt Mint.Vor diesem Hintergrund warnte Kiyosaki: "WAS wäre, wenn Sie eine Party schmeißen würden und niemand käme? Genau das ist gestern passiert. Die Fed veranstaltete eine Auktion für US-Anleihen – und niemand kam. Also kaufte die Fed im Stillen 50 Milliarden $ ihres eigenen Falschgeldes mit Falschgeld. Die Party ist vorbei. Die Hyperinflation ist da. Millionen von Menschen, jung und alt, werden finanziell ruiniert werden." Die Auswirkungen der steigenden Renditen zeigten sich Mittwoch Abend an den US-Börsen und Donnerstag auch in Indien, wo es zu einem Ausverkauf von Aktien und Anleihen kam. Dabei brachen sowohl der BSE Sensex als auch der NSE Nifty im Tagesverlauf um über 1% ein, so Mint.© Redaktion GoldSeiten.de