Ölpreis (Brent): Bullen testen den längerfristigen Abwärtstrend

Zum Wochenstart konnte Brent die mit dem Ausbruch über 62,66 USD eingeleitete Rallye weiter ausdehnen. Die Notierungen stiegen bis in die Widerstandszone um 64,50 USD an und erreichten damit auch den Einzugsbereich des längerfristigen Abwärtstrends.
Charttechnischer Ausblick:
Im Bereich dieser ausgeprägten Widerstandszone ist grundsätzlich mit einem Rücksetzer zu rechnen. Ein Pullback ausgehend vom Abwärtstrend wäre möglich und könnte Brent nochmals in den Bereich um 63,00 USD zurückführen. Erst unterhalb von 62,00 USD würde sich das Bild wieder klar eintrüben. Gelingt es dem Ölpreis hingegen nach einem Rücksetzer, sich nachhaltig über 65,20 USD zu behaupten, würde sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 66,83 USD eröffnen.
