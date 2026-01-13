Goldaktien freundlich

Verlust im Jahr 2021: 2,2%

Verlust im Jahr 2022: 8,2%

Gewinn im Jahr 2023: 5,6%

Gewinn im Jahr 2024: 16,6%

Gewinn im Jahr 2025: 127,9%

Verlust im Jahr 2021: 12,2%

Verlust im Jahr 2022: 10,7%

Verlust im Jahr 2023: 10,3%

Gewinn im Jahr 2024: 21,8%

Gewinn im Jahr 2025: 135,9%

Gewinn im Jahr 2021: 8,5%

Verlust im Jahr 2022: 14,6%

Verlust im Jahr 2023: 14,7%

Verlust im Jahr 2024: 5,1%

Gewinn im Jahr 2025: 104,2%

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 4.590 auf 4.598 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 4.591 $/oz um 7 $/oz über dem Vortagsniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich freundlich.Absatz von VW, Mercedes und BMW fällt in China auf den tiefsten Stand seit 13 Jahren.Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem festeren Dollar auf ein neues Allzeithoch (aktueller Preis 126.687 Euro/kg, Vortag 126.102 Euro/kg). Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern und der Entscheidung am 18.03.25, Deutschland mit etwa 1.700 Mrd Euro zusätzlich zu verschulden sowie der Wiederaufnahme der Anleihekäufe durch die Fed, haben wir den von uns errechneten fairen Wert für Gold am 05.01.26 auf 3.200 $/oz angehoben.Die Goldkäufe der BRICS-Staaten und mutmaßlich der US-Behörden überlagern weiterhin unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen, im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber steigt auf ein neues Allzeithoch (aktueller Preis 85,89 $/oz, Vortag 84,16 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 2.327 $/oz, Vortag 2.342 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 1.809 $/oz, Vortag 1.851 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 1,5%. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 64,18 $/barrel, Vortag 63,15 $/barrel).Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich fest. Der Xau-Index verbessert sich um 3,7% oder 14,0 auf 388,5 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Kinross 5,3% und New Gold 5,0%. Bei den kleineren Werten ziehen Entree 14,1%, Intern. Tower Hill 9,8% und Gold Resource 9,2% an. Rusoro fallen 9,4%, Chesapeake 5,8% und Northern Dynasty 5,6%. Bei den Silberwerten haussieren Minaurum 24,4%, Impact 17,5% und Aya 12,0%.Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fest. Impala steigen 9,4%, Harmony 7,8% und Sibanye 7,6%.Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Aurelia 5,6%, Ora Banda 5,2% und Emerald 4,6%. Bei den Explorationswerten verbessert sich Citigold 5,6%. Astral fallen 5,6% sowie Emmerson und Saturn jeweils 5,0%. Bei den Metallwerten zieht Iluka 6,2% an. Grange verliert 3,6%.Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,9% auf 503,90 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Harmony (+7,8%), Galiano (+7,0%) und Silvercorp (+5,5%). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Sovereign (-3,3%). Der Fonds dürfte heute weniger als der Markt zulegen.In der Monatsauswertung zum 31.12.25 gewinnt der Fonds 8,2% auf 480,86 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 127,9%. Über die letzten 60 Monate liegt der Gewinn bei 151,9%. Das Fondsvolumen erhöht sich im Dezember von 227,3 auf 244,4 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 2,3% auf 119,88 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impala (+9,4%), Hecla (+9,0%) und Santacruz (+8,8%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt zulegen.In der Monatsauswertung zum 31.12.25 gewinnt der Fonds 12,9% auf 112,83 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 135,9%. Über die letzten 60 Monate liegt der Gewinn bei 102,2%. Das Fondsvolumen erhöht sich im Dezember von 290,2 auf 326,7 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,9% auf 92,22 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aurelia (+5,6%), Artemis (+4,0%), SSR (+3,8%) und Endeavour (+3,8%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Cosmos (-20,0%), Odyssey (-5,6%) und Benz (-5,2%). Der Fonds dürfte heute weniger als der Markt zulegen.In der Monatsauswertung zum 31.12.25 gewinnt der Fonds 9,0% auf 86,97 Euro. 