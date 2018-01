Silber: Aufwärtstrend legt Pause ein

Im Anschluss an den massiven Aufwärtsimpuls der letzten Wochen ging der Silberpreis ab Anfang Januar in eine Konsolidierung unterhalb des Widerstands bei 17,23 USD über. Diese wurde nach oben aufgelöst und die Hürde durchbrochen. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Kaufwelle, die bis 17,70 USD geführt hatte, setzte in der letzten Woche eine Korrektur ein, die den Wert aktuell wieder unter die 17,23 USD-Marke führt.Im übergeordneten Bild ist der Aufwärtstrend von Silber bei Kursen oberhalb von 16,26 USD intakt. Bei der aktuellen Gegenbewegung dürfte es sich lediglich um die Korrektur des massiven Anstiegs von 15,59 USD bis 17,70 USD handeln. Entsprechend kann diese Gegenbewegung preislich etwas weiter zurückführen, sowie zeitlich gesehen ein paar Tage andauern. Kurzfristig kommt es jetzt jedoch darauf an, ob die Kreuzunterstützung bei 16,96 USD verteidigt wird. Gelingt dies den Bullen, könnte der Aufwärtstrend bereits in eine neue Runde gehen und sich direkt bis 17,91 USD fortsetzen. Darüber liegt das nächste charttechnische Ziel bei 18,50 USD.Fällt Silber dagegen deutlich unter 16,96 USD zurück, würde sich die Korrektur der letzten Tage bis 16,60 USD ausdehnen. Dort dürfte allerdings der nächste mehrtägige Anstieg starten und somit die Rally seit Mitte Dezember 2017 fortgeführt werden.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG