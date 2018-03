Gold: Unterstützung als Sprungbrett

Nachdem eine steile Kaufwelle beim Goldpreis sowohl im Januar, als auch Ende Februar am Widerstand bei 1.355 USD gescheitert war, setzte das Edelmetall unter die kurzfristige Aufwärtstrendlinie und an die Unterstützung bei 1.301 USD zurück. Diese wurde von den Bullen verteidigt und zunächst die 1.325 USD-Marke zurückerobert. Ein Anstieg über die Hürde bei 1.341 USD blieb allerdings aus und so oszilliert der Kurs seit Tagen in einer schmalen Handelsspanne zwischen 1.310 und 1.325 USD seitwärts.Wird die kleine Unterstützung bei 1.310 USD jetzt unterschritten, wäre ein weiterer Test des Supports bei 1.301 USD die Folge. Dort dürften die Bullen wieder aktiv werden und Gold an die 1.325 USD-Marke kaufen. Ein Ausbruch über die Hürde wäre jedoch nur ein Teilerfolg. Zentraler Widerstand auf dem Weg nach oben ist die 1.341 USD-Marke. Wird sie jedoch ebenfalls überwunden, sind schnelle Zugewinne bis 1.355 USD und darüber bereits bis 1.385 USD wahrscheinlich.Sollte der Kurs des Edelmetalls dagegen auch unter 1.301 USD einbrechen, käme es zu einem Rückfall auf die zentrale Unterstützung bei 1.285 USD. Diese Marke muss von den Käufern verteidigt werden, um die übergeordnete Aufwärtsbewegung fortsetzen zu können. Entsprechend wäre hier mit einem steilen Konter zu rechnen. Darunter ist dagegen ein Einbruch bis mindestens 1.265 USD zu erwarten.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG