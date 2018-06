Was ist eine Fiatwährung?

Der Ausdruck "Fiat" wird oft mit reinen Papierwährungen oder elektronischen Währungen in Verbindung gebracht, die gegen nichts einlösbar sind. Doch die Tatsache, dass eine Währung nur in Papierform oder in digitaler Form existiert, ist nicht das definierende Merkmal einer Fiatwährung. Tatsächlich muss eine solche Währung nicht zwangsläufig "Fiat" sein, und eine auf realen Vermögenswerten basierende Währung kann ebenfalls "Fiat" sein.Unabhängig von ihrer jeweiligen Form ist eine Fiatwährung ganz einfach ein per Regierungsbeschluss festgelegtes Zahlungsmittel. Wenn die Regierung anordnet, dass eine bestimmte Sache Geld ist und als Zahlungsmittel im Austausch gegen Waren, Dienstleistungen und Schulden akzeptiert werden muss, dann ist diese Sache eine Fiatwährung.Offensichtlich sind alle heutigen Landeswährungen Fiatwährungen. Nicht so offensichtlich ist, dass Gold während der Zeit des Goldstandards ebenfalls eine Fiatwährung war. Man könnte natürlich argumentieren, dass Gold in dieser Zeit auch ohne Zutun der Regierung die am weitesten verbreitete Währung gewesen wäre, aber das ist nicht der Punkt. In einer Situation, in der der Staat Gold zur offiziellen Währung erklärt, ist das Edelmetall eine Fiatwährung.Nicht ganz so offensichtlich ist anscheinend auch, dass Bitcoin keine Fiatwährung ist, wenn man bedenkt, was anderswo zu diesem Thema geschrieben wurde. Der Bitcoin ist höchstens das Gegenteil einer Fiatwährung, weil er vom Privatsektor geschaffen wurde und von keiner Regierung auf irgendeine Weise unterstützt wird. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass Bitcoin eine gute Währung ist, denn dazu braucht es einiges mehr als die Tatsache, dass sie sich der direkten Kontrolle des Staates entzieht.Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass es die Menschen mit der Verwendung des Wortes "Fiat" im Zusammenhang mit Geld und Währungen vielleicht etwas genauer nehmen sollten. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird es routinemäßig als Synonym für "ungedeckt" und "nicht gegen einen physischen Vermögenswert eintauschbar" verwendet, aber das entspricht nicht seiner eigentlichen Bedeutung.© Steve SavilleDieser Artikel wurde am 11. Juni 2018 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.