Bodenbildung des Goldpreises rückt näher - Standard Chartered

In einem aktuellen Videobeitrag des Fernsehsenders CNBC erklärt Suki Cooper, die leitende Edelmetallanalystin von Standard Chartered, warum Gold seiner traditionellen Rolle als sicherer Hafen zuletzt nicht gerecht wurde, und wie sie die weiteren Aussichten für den Kurs des Edelmetalls einschätzt.Cooper weist darauf hin, dass der Goldpreis nach jeder Zinserhöhung der US-Notenbank Fed gestiegen ist, weil die Märkte offenbar nicht mit einer starken Straffung der Goldpolitik rechneten. Dennoch sei Gold im Nachteil gegenüber zinstragenden Vermögenswerten, insbesondere wenn man die Lagerungskosten für physisches Gold bedenkt, heißt es im Interview."Selbst die Gold-ETFs haben in den letzten Monaten Kapitalabflüsse verzeichnet", merkt die Analystin an. Auch Investoren, die selbst kein physisches Gold besitzen, hätten sich also zunehmend von dem gelben Metall abgewendet.Mit Blick auf die künftige Preisentwicklung sieht Suki Cooper jedoch auch positive Signale. "Ich denke, es wäre verfrüht zu sagen, dass der Boden bereits gebildet wurde, aber wir nähern uns einem Boden", meint sie. Hohe Short-Positionen an den Terminmärkten deuten ihrer Ansicht nach auf eine bevorstehende Wende hin. Zudem habe auch die Nachfrage der Privatanleger in den USA wieder zugenommen. "In den USA haben die Verkaufszahlen von Goldmünzen im Mai, Juni und Juli begonnen, sich leicht zu erholen", so Cooper.Dennoch fehle dem Edelmetall zur Zeit eine breite Unterstützungsbasis seitens der Investoren, da sowohl institutionelle als auch private Anleger wenig Interesse an Goldinvestments zeigen.© Redaktion GoldSeiten.de