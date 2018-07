Silber: Zurück am Abgrund

Nach einem kurzfristigen Doppeltop im Bereich von 17,30 USD kam der Silberpreis im Juni ein weiteres Mal massiv unter Druck und durchbrach die Unterstützungen bei 16,26 und 15,59 USD. In der vergangenen Woche fiel das Edelmetall an die Haltemarke bei 15,26 USD und konnte dort eine leichte Erholung starten, die den Wert auch über die kurzfristige Abwärtstrendlinie führte. Doch bereits an der 15,59 USD-Marke legten die Bären nach und sorgten für einen weiteren Rücksetzer bis 15,26 USD.Noch hat der Silberpreis eine kleine Chance, bei 15,26 USD zu einer kurzfristigen Erholung anzusetzen. Dafür müsste nicht nur die Marke verteidigt, sondern zudem auch die Barriere bei 15,59 USD überschritten werden. Gelingt dies, wäre mit einem Anstieg bis 16,01 USD zu rechnen. Doch erst über 16,26 USD wäre der Abwärtstrend gestoppt und der Weg für Zugewinne bis 16,60 USD und darüber frei.Abgaben unter 15,26 USD würden dagegen für weitere Verluste bis 14,90 USD und das Kursziel bei 14,60 USD sorgen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG