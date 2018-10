INTL FCStone: Gold wird Staatsanleihen als "ultimativen Risk-Off-Vermögenswert" ersetzen

Sollte die Fed die Zinsen weiter stetig erhöhen, so würde Gold die US-amerikanischen Staatsanleihen bald als "ultimativen Risk-Off-Vermögenswert" ersetzen, hieß es von INTL FCStone. "Wenn die Zinsen noch länger erhöht werden, wie ich erwarte, dann wird Gold die Staatsanleihen als ultimativen Risk-Off-Vermögenswert ablösen. Und Investoren sollten es als Absicherung gegen Aktienmarktrisiken besitzen", kommentierte Vincent Deluard von INTL FCStone.Während der rückläufigen Aktienmarktbewegungen in den Jahren von 1985 bis 1995 tendierte Gold zu vielen Rallyes, als die Erinnerungen an die große Inflation noch frisch waren, berichtet Kitco News . Der Wert des Metalls als Aktienabsicherung nahm während der "großen Moderation" der späten 1990er Jahre ab, während sich die Staatsanleihen in den deflationären Jahren, die auf die große Finanzkrise 2008 folgten, als neue Risk-Off-Vermögenswerte herauskristallisierten. Doch seit die Fed 2015 ihre Zinserhöhungen begann, hätte Gold die Staatsanleihen während rückläufiger Aktienmärkte übertroffen, erklärte Deluard.Ein weiterer Aspekt, den man bei der Wahl eines Risk-Off-Vermögenswertes nicht außer Acht lassen sollte, ist die Spekulation darüber, dass die Zentralbanken Russlands und Chinas Gold kaufen und dafür US-amerikanische Staatsanleihen verkaufen, fügte er hinzu. Es gebe sogar Verschwörungstheoretiker, die glauben, dass China und Russland im Geheimen goldgedeckte Kryptowährungen vorbereiten würden, um den US-Dollar zu ersetzen."Das mag etwas zu weit gehen, aber es ist unbestreitbar, dass China und Russland ihre US-Anleihereserven reduziert und ihre Goldbestände erhöht haben", so Deluard.© Redaktion GoldSeiten.de