Societe Generale "vorsichtig bullisch" gegenüber Gold

Societe Generale ist "vorsichtig bullisch" gegenüber dem Goldpreis und erwartet durchschnittliche 1.250 Dollar je Unze im vierten Quartal und 1.275 Dollar im ersten Quartal und Gesamtjahr 2019, berichtet Scrap Register . Die Prognose der Bank veränderte sich verglichen zu einer vorherigen Version, die vor einem Monat veröffentlicht wurde, kaum."Die Entwicklung des Goldes, vor dem Hintergrund der US-Dollarstärke, deutet darauf hin, dass sich Gold endlich wie ein sicherer Hafen verhält", hieß es in dem Bericht der Bank. "Wir sind vorsichtig bullisch gegenüber dem Goldpreis, auf der Basis, dass die aktuellen Preise überverkauft sind und eine wesentliche Short-Position am spekulativen Markt reflektieren, was wir als kurzlebig ansehen."Im Bericht zählte Societe Generale auch Faktoren auf, die Golds Aufwärtstrend einschränken könnten. "Auf dem physischen Markt erwarten wir eine sequentielle Angebotszunahme im Jahr 2018 und 2019." Zudem ist die Bank der Ansicht, dass Zinserhöhungen und straffere Liquidität innerhalb der USA höchstwahrscheinlich auf dem Appetit der Investoren lasten werden, während sowohl die Lagerkosten, als auch die Opportunitätskosten des Goldes zunehmen.© Redaktion GoldSeiten.de