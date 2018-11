Palladium: Kursziel 1.200 USD aktiviert

Die steile Rally bei Palladium wurde im gestrigen Handel mit dem Ausbruch über den massiven Widerstand bei 1.139 USD gekrönt. Zuvor war der Wert über die Hürden bei 1.028 und 1.090 USD ausgebrochen und hatte das frühere Rekordhoch erstmals Anfang Oktober erreicht. Nach einer seitwärts gerichteten Korrekturphase kamen die Bullen an der 1.090 USD-Marke in dieser Woche wieder in den Wert zurück und trieben ihn über die 1.139 USD-Marke und an die Unterseite einer zuvor unterschrittenen Aufwärtstrendlinie an.Mit dem Ausbruch über 1.139 USD hat Palladium ein neues Kaufsignal generiert und dürfte die Rally oberhalb von 1.139 USD in den nächsten Tagen bis an das charttechnische Kursziel bei 1.200 USD fortsetzen. Aufgrund der massiven Aufwärtsdynamik könnte es sogar zu einem kurzzeitigen Bruch der Marke und einem weiteren Anstieg bis 1.245 USD kommen. Spätestens dort wäre jedoch mit einer deutlichen Korrektur zu rechnen.Sollte der Wert dagegen unter 1.120 USD zurücksetzen, dürfte die 1.090 USD-Marke erneut angelaufen werden und Palladium dort nach Norden drehen. Abgaben unter 1.090 USD würden dagegen für einen Rückfall bis 1.057 und 1.028 USD sprechen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG