Palladium: Kommt noch ein Kursfeuerwerk?

Mit dem dynamischen Ausbruch über die Widerstände bei 1.028 und 1.090 USD sorgten die Bullen bei Palladium in den letzten Monaten für mittelfristige Kaufsignale, denen ein Anstieg über das bisherige Rekordhoch bei 1.139 USD folgte. In der Spitze zog der Wert zuletzt bis 1.268 USD an. Nach einer kurzen Korrekturphase, die deutlich oberhalb der Unterstützung bei 1.200 USD beendet wurde, wird dieses neue Allzeithoch aktuell erneut angegriffen.Gelingt es den Bullen jetzt, die Tradingrange der letzten Tage mit einem Ausbruch über 1.268 USD nach oben zu verlassen, könnte die nächste Kaufwelle bereits bis 1.310 und 1.313 USD führen. Dort wäre mit einer weiteren Gegenbewegung zu rechnen. Kann eine solche Korrektur vor der 1.250 USD-Marke gestoppt werden, dürfte Palladium in Kürze auch über 1.313 USD ausbrechen und in einem ersten Schritt bis 1.345 USD steigen. Sollte diese Zielmarke überwunden werden, würde dies für die mittelfristige Ausweitung der Rally sprechen. Darüber lägen die nächsten Ziele dann bei 1.370 und 1.428 USD.Erst ein Rückfall unter 1.221 USD würde aktuell für eine zeitlich ausgeprägtere Korrektur bis 1.200 USD und darunter bis 1.165 USD sorgen. Hier könnte die Rally fortgesetzt werden. Abgaben unter 1.165 USD hätten dagegen eine Abwärtsbewegung bis 1.112 USD zur Folge.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG