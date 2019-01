2019 könnte ein Jahr voller Überraschungen für Bergbauunternehmen werden

In einem Telefoninterview mit Kitco News sagte der Präsident von Prospectors & Developers Association of Canada, Glenn Mullan, dass eine Erhöhung der Rohstoffpreise im letzten Quartal 2018 dabei half, noch vor dem neuen Jahr Schwung in den Bergbausektor zu bringen. Allerdings fügte er hinzu, dass die Branche ein bedeutendes unerwartetes Ereignis braucht, um mehr Investoren zu gewinnen.Mullan ist der Meinung, dass 2019 ein Jahr voller Überraschungen werden könnte, da ein Mangel an Explorations- und Investitionskapital in den letzten Jahren ein unbekanntes Umfeld innerhalb des Bergbausektors schuf. Er fügte hinzu, dass eine bedeutende Entdeckung im nächsten Jahr neues Leben in angeschlagene Bergbauunternehmen einhauchen könnte."Der Markt ist ziemlich effizient darin, erwartete und aktuelle Preise abzutun", sagte er. "Der Markt wird keine neuen Höhen mit dem erreichen, was bereits bekannt ist. Er sucht das Unbekannte. Dies geht zurück auf die mangelnde Finanzierung, die mangelnde Exploration und den Mangel an neuen wichtigen Entdeckungen."Zusätzlich zu dem Potential für ein überraschendes Ereignis, sagte Mullan, dass der Markt auch bereit für eine stärkere Zunahme an Fusionen und Übernahmen (M&A) sei. Er bemerkte, dass die letzte bedeutende Aktivität in diesem Bereich in der Bergbaubranche fast ein Jahrzehnt her sei. Mullan erwartet, dass die Erschöpfung der Reserven im Jahr 2019 weiterhin ein entscheidendes Thema für Minenunternehmen sein wird und dies die M&A-Aktivitäten antreiben werde."Einige der besten Geschäfte werden in den schwersten Zeiten auf dem Markt getätigt", sagte er. "Und zur Zeit sieht es wirklich schlecht aus. Ich bin also guter Dinge, dass etwas Positives unter diesen Voraussetzungen entstehen wird."Mullan ist in seiner Zuversicht nicht allein. Die PDAC-Konferenz 2019 in Toronto ist bereits im März und es sieht nach einem weiteren schöpferischen Jahr aus. Im Jahr 2018 gab es die höchste Teilnehmerzahl der letzten fünf Jahre.Mullans Kommentare folgen zu einem Zeitpunkt, zu dem der Bergbausektor das Jahr mit roten Zahlen beendet. Es ist der erste negative Jahresabschluss seit 2015. Große Edelmetallproduzenten haben im letzten Jahr noch am besten abgeschnitten. Der börsennotierte Fonds VanEck Vectors Gold Miners, der stellvertretend für die wichtigsten Goldproduzenten steht, ist letztes Jahr um fast 1% gesunken. Indes ist der TSX-Venture-Index, in dem sich überwiegend Junior-Explorationsunternehmen befinden, um fast 35% gefallen.Die großen Produzenten haben auch den Goldpreis überholt. Obwohl Gold-Futures beinahe auf einem Sechs-Monats-Hoch gehandelt werden, ist der Markt um fast 2% im Gesamtjahr gesunken. Dies ist der erste negative Jahresabschluss seit drei Jahren.© Redaktion GoldSeiten.de