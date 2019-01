Gold - Alle Optionen offen

Seit August 2018 befindet sich der Goldpreis in einer Aufwärtsbewegung, die mit dem Bruch des Widerstands bei 1.236 USD ein kurzfristiges Kaufsignal generierte. In der Folge stieg der Kurs des Edelmetalls über die Hürde bei 1.265 USD und erreichte zum Jahreswechsel das charttechnische Kursziel bei 1.301 USD. Knapp unter der Marke tendiert der Wert seit Tagen in einer schmaler werdenden Handelsspanne seitwärts.Das Aufwärtsmomentum aus dem Dezember ist deutlich zurückgegangen und den Bullen könnte die Zeit davonlaufen. Denn unterhalb von 1.301 USD kann es auch jederzeit zu einer Topbildung und einer Trendwende kommen. Sollte Gold unter 1.285 USD fallen, käme es bereits zu einer Korrektur bis 1.265 USD. Gleichzeitig wäre damit das erste Achtungszeichen gesetzt und die Gefahr einer Topbildung deutlich erhöht. Darunter hätten die Verkäufer für klare Verhältnisse gesorgt. In der Folge dieses Verkaufssignals wäre ein Einbruch bis 1.236 USD wahrscheinlich.Können die Bullen den Wert dagegen über 1.301 USD katapultieren, dürfte sich der Aufwärtstrend bis 1.326 USD fortsetzen. Darüber wäre sogar ein Anstieg bis 1.366 USD möglich.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG