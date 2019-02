Goldschmuckexporte Indiens - 867 Millionen Dollar im Jan. 2019

Die indischen Goldschmuckexporte beliefen sich im Januar 2019 auf insgesamt 866,99 Millionen Dollar, berichtet Scrap Register . Verglichen zum Vorjahreszeitraum, in dem man Schmuck im Wert von 655,05 Millionen Dollar exportiert hatte, stellt diese eine Steigerung von 32,35% dar, wie der Gem & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC) berichtet.Die Exporte in den ersten zehn Monaten des Finanzjahres, von April 2018 bis Januar 2019, beliefen sich auf 9.845,66 Millionen Dollar; mit über 27% also deutlich höher als im Vorjahreszeitraum. Die Exporte von Spezial- und Modeschmuck fielen mit 5,57 Millionen Dollar 3,15% höher aus als im Januar 2018. Auch von April 2018 bis Januar 2019 legten diese zu; beinahe um 8% auf 55,75 Millionen Dollar.Die Silberschmuckexporte folgten diesen Januar hingegen einem Abwärtstrend. Die monatlichen Exporte fielen von den 146,73 Millionen Dollar im Januar 2018 um beinahe 29% auf nunmehr 104,38 Millionen Dollar. Die Exporte, während des Zeitraums von April 2018 bis Januar 2019, gingen ebenfalls um fast 79% verglichen zum Vorjahreszeitraum zurück.© Redaktion GoldSeiten.de