Beadell Resources / Great Panther Mining: Wann erfolgt der Umtausch der Aktien?

In den vergangenen Tagen habe ich immer wieder Anfragen erhalten, wann denn die Stücke von Beadell auf Great Panther Mining Ltd. im Depot umgebucht werden. So leid es mir tut, ich weiß nicht, wann die Banken das tun werden.Der Prozess wurde am 08.03.2019 angestoßen und nun werden die Abwicklungsstellen den Vorgang bearbeiten. Ich denke es dauert bei dieser Übernahme einfach länger, da wir zusätzlich eine Lagerstellenverschiebung haben (Australien nach Nordamerika) und Beadell Resources Ltd. zudem extrem viele Aktionäre hatte.Aus der Erfahrung heraus, können Sie nichts tun, um diesen Prozess zu beschleunigen. Sie können gerne bei Ihrer Bank anrufen, doch die Antwort wird vermutlich sein: Wir wissen nichts davon.Sie müssen auch selbst nichts unternehmen, da der Prozess automatisch läuft.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport