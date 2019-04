Mongolische Zentralbank möchte Goldkäufe erhöhen

Die mongolische Zentralbank startete am Montag eine Kampagne, um Goldbergbauunternehmen und Privatpersonen zu ermutigen, Gold an die Banken zu verkaufen, so berichtet Xinhuanet . "Die Goldkäufe der mongolischen Zentralbank sind seit Anfang des Jahres aufgrund der Instabilität des inländischen Steuerumfelds stark zurückgegangen", so Atarbaatar Enkhjin von der mongolischen Zentralbank."Also haben wir uns dazu entschieden eine Kampagne - National Gold to the Fund of Treasures - ins Leben zu rufen, um die Käufe der Zentralbank zu erhöhen." Während der sechsmonatigen Kampagne plant die Zentralbank des Landes, Aktivitäten zu organisieren, die darauf ausgerichtet sind, Goldbergbauunternehmen und Einzelpersonen dazu zu ermutigen, Gold an die inländischen Banken zu verkaufen.Im Jahr 2018 hatte die Bank insgesamt 22 Tonnen Gold erworben. Im Mai des letzten Jahres hatte die mongolische Zentralbank eine derartige Kampagne erstmals ins Leben gerufen. Damals fand sie über fünf Monate statt.© Redaktion GoldSeiten.de