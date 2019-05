Goldpreis fokussiert auf Handelskrieg, Brexit-Entwicklungen

Am Mittwoch stieg der Goldpreis in Asien, so berichtet Investing.com . Der Handelskrieg zwischen China und USA sowie die Entwicklungen des Brexits bleiben noch immer Hauptfokus des Marktes. Am Wochenende erklärte Präsident Trump, dass die beiden Regierungen noch weit von einem Handelsabkommen entfernt seien. Voraussichtlich sollen sich Trump und das chinesische Staatsoberhaupt, Xi Jinping, nächsten Monat bei dem G-20-Gipfel treffen.Der US-Dollar stieg in dieser Woche; Grund dafür waren Nachrichten über den Handelskrieg. Der sichere Hafen Gold war jedoch nicht in der Lage von diesen Neuigkeiten zu profitieren. Das gelbe Edelmetall konnte nicht über die 1.300 Dollar je Unze ausbrechen, trotz der Tatsache, dass die Spannungen zwischen USA und China eskalierten.Die Preisrichtung, die Gold in Zukunft einschlagen wird, könnte auch davon abhängen, wer Theresa Mays Platz als britischer Premierminister einnehmen wird und ob der Kandidat einen No-Deal-Brexit wahrscheinlicher macht. Das würde den Pfund abschwächen, doch Gold unterstützen.© Redaktion GoldSeiten.de