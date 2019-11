China warnt USA vor "strikten Gegenmaßnahmen"

Am Mittwoch unterzeichnete Trump den Hong Kong Human Rights and Democracy Act, so berichtet Investing.com . Laut dem Gesetz müsste das Außenministerium einmal im Jahr feststellen, ob Hongkong noch immer autonom agiert, um die besonderen US-Handelsbegünstigungen beizubehalten. Ebenso unterzeichnete er einen weiteren Gesetzesvorschlag, der den Verkauf von Munition wie Tränengas und Gummigeschossen an die Hongkong-Polizei untersagt.Als Reaktion warnte die chinesische Regierung, dass man "strikte Gegenmaßnahmen" ergreifen würde. Einige Stunden nachdem der Präsident die Gesetzesvorschläge unterzeichnet hatte, veröffentlichte China ein Statement, in dem es der USA erklärte, man solle die Fähigkeiten und Strategien Chinas, seine Eigenstaatlichkeit, Sicherheit, Wachstum und Rechte zu schützen, nicht unterschätzen.Diese Neuigkeiten ließen Zweifel darüber aufkommen, ob USA und China ein Handelsabkommen erreichen werden, das angeblich bald zur Unterzeichnung bereit gewesen wäre. Der Goldpreis erholte sich angesichts dieser Nachrichten leicht, während Aktien in China und Hongkong leicht rückläufig waren.© Redaktion GoldSeiten.de