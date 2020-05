Gold - Pullback statt Kaufwelle

Mitte April erreichte der Goldpreis im Rahmen des mittelfristigen Aufwärtstrends ein neues Hoch bei 1.747 USD und startete anschließend eine Konsolidierung in Form eines symmetrischen Dreiecks. Dieses Kursmuster wurde Mitte Mai nach oben verlassen und damit ein Kaufsignal generiert. Dennoch stoppte der Anstieg vorerst schon am Widerstand bei 1.760 USD.Aktuell läuft bei Gold der Pullback an die obere Begrenzungslinie des Dreiecks, von der der Wert nach oben abprallen und wieder bis 1.760 USD steigen dürfte. Denn die bullischen Vorgaben des Anstiegs aus dem Dreieck sind weiter aktiv. Der laufende Rücksetzer könnte damit jetzt vielen Goldbullen einen verspäteten Einstieg ermöglichen. Ein Ausbruch über die 1.760 USD-Marke würde genug Schwung mit sich bringen, um den Kurs des Edelmetalls bis 1.800 USD und darüber bereits bis 1.850 USD zu hieven.Sollte der Wert dagegen unter 1.695 USD zurückfallen, käme es zu einer Korrektur bis 1.659 und 1.645 USD. Zugleich wären damit auch die bullischen Vorgaben des Anstiegs aus dem Dreieck neutralisiert. Unterhalb von 1.645 USD wäre zudem ein Verkaufssignal aktiv.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG