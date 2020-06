Goldpreis wieder im Aufwind nach Fed-Entscheidung

Der Goldpreis verzeichnete am Dienstagmorgen in Asien etwas Aufwind und machte einen Teil seiner vorherigen Verluste rückgängig, selbst nachdem die US-amerikanische Federal Reserve beschloss, Unternehmensanleihen am sekundären Markt zu erwerben und dies daraufhin den Risikoappetit steigerte, wie Investing.com berichtet.Das gelbe Edelmetall wurde durch den Dollar unterstützt, der an Stärke verlor, nachdem die Fed ihr Anleihekaufprogramm am Montag bekanntgab. Die Zentralbank weitete die Reihe an qualifizierbaren Assets auf alle US-Unternehmensanleihen aus, die bestimmte Kriterien erfüllen würden.Währenddessen stehen die Bank of Japan und die Bank of England in den Startlöchern, ihre geldpolitischen Entscheidungen bekanntzugeben, sobald deren Treffen heute und am Donnerstag stattgefunden haben. Weitere Stimulus-Maßnahmen würden Gold zusätzlichen Aufwind verschaffen, da es als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertung fungiert.© Redaktion GoldSeiten.de