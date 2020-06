Weltbester Geldfälscher in Rumänien geschnappt

Rumänien nahm einen Mann fest, der als weltbester Fälscher von Hochsicherheitsbanknoten bezeichnet wurde, so berichtet Bloomberg . Die Operation war Teil einer Razzia gegen eine kriminelle Bande, die Bargeld fälschte, von dem man ursprünglich glaubte, es sei unmöglich zu kopieren."Die Evolution dieser Art von Fälschung seit 2014 ist spektakulär", so die Polizeiabteilung für organisiertes Verbrechen in einem Statement. Der Anführer der Bande "war in der Lage, die besten Fälschungen der rumänischen Geschichte zu kreieren und der beste Fälscher von Plastikbanknoten in der Welt zu werden."Die Noten aus Polymer wurden 1999 eingeführt und galten als Quelle des Stolzes für die rumänische Zentralbank, da sie schwierig zu fälschen seien, jedoch auch eine bessere Haltbarkeit besitzen. "Plastikgeld besitzt zwei Eigenschaften: Es ist sehr schwer zu fälschen und kann einfach mit Seife und Wasser gewaschen werden, ohne dabei zerstört zu werden", so Adrian Vasilescu, ein Berater der Zentralbank.Die kriminelle Bande sei verantwortlich für Schäden im Wert von 398.000 Dollar. "Zeugen waren nicht in der Lage, irgendwelche Informationen über die Noten zu geben, weil sie nicht realisierten, dass diese gefälscht waren", so die Polizeieinheit. Das sei der Grund gewesen, warum es so schwierig gewesen sei, die Bande zu schnappen.© Redaktion GoldSeiten.de