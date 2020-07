Indien: Goldbarrenimporte der indischen Schmuckindustrie eingebrochen

Das Nachrichtenportal Scrap Monster veröffentlichte heute Daten des indischen Gem & Jewellery Export Promotion Council ( GJEPC ) zu den Einfuhren von Goldbarren zur Verwendung als Rohmaterial in der Schmuckbranche in Indien in den ersten beiden Monaten des laufenden Fiskaljahres.Demnach verzeichnete Indien im April und Mai Goldbarrenimporte im Wert von 2,2 Mio. US-Dollar. Im Vergleich mit den 155,15 Mio. USD im Vorjahreszeitraum bedeutet dies einen Rückgang um 98,58%Im Fiskaljahr 2019-20 hatten die Einfuhren von Goldbarren den Angaben zufolge einen Wert von 7,8 Mrd. US-Dollar erreicht.Zeitgleich sind die Goldschmuckomporte im Mai dieses Jahres von 20,08 Mio. USD im Vorjahreszeitraum auf 3,79 Mio. USD gesunken.© Redaktion GoldSeiten.de