Gold - Neues Allzeithoch, alte Rallyziele

Die Bullen krönen heute morgen die steile Rally der letzten Tage mit dem Ausbruch über das bisherige Allzeithoch aus dem Jahr 2011 bei 1.920 USD. In der Spitze wurde der neue Höchststand beim Goldpreis auf 1.944 USD markiert. Die nach dem Ausbruch über die Hürden bei 1.850 und 1.865 USD und die Oberseite eines Aufwärtstrendkanals einsetzende Rallybeschleunigung hat damit die nächste Zielzone erreicht.Zwischen 1.940 und 1.950 USD treffen sich einige kurz- bis mittelfristige Kursziele. Entsprechend wäre hier jetzt mit einer leichten Korrektur zu rechnen. Ein Ausbruch über 1.950 USD würde dagegen für weitere Zugewinne bis 1.985 USD. Darüber lägen die nächsten Ziele bei 2.000 und 2.030 USD. Aufgrund der aktuellen Stärke wären auch die mittelfristigen Ziele bei 2.065 und 2.130 USD in den kommenden Wochen erreichbar.Eine Korrektur bis 1.920 USD wäre derzeit unproblematisch. Darunter könnte der Bereich um 1.905 USD angesteuert werden, ehe die nächste Kaufwelle starten kann. Doch selbst ein Rückgang bis 1.880 USD könnte dort von den starken Bullen ohne Probleme in eine neue Kaufwelle gedreht werden. Unterhalb von 1.880 USD käme es dagegen schon zu einer etwas deutlicheren Gegenbewegung bis 1.850 USD. Doch erst unter dieser Marke wäre die Rekordjagd vorübergehend gestoppt.