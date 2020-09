Gold - Am seidenen Faden

Nachdem der Goldpreis mehrfach an der Oberseite einer großen Dreieckskonsolidierung gescheitert war, setzte am Montag eine Verkaufswelle ein, die den Wert unter die untere Begrenzung und die Unterstützung bei 1.920 USD drückte. Diesem Verkaufssignal folgte ein geradliniger Einbruch, der bislang andauert und jetzt die Unterstützungszone von 1.850 bis 1.862 USD erreicht.Trotz der Schärfe des Kurseinbruchs hat Gold damit jetzt ein Gebiet erreicht, an dem sich interne Ziele des Kursrutsches und mittelfristige Unterstützungen treffen. Entsprechend wäre eine Verteidigung der Zone von rund 1.835 bis 1.862 USD der mögliche Ausgangspunkt für eine deutliche Erholung.Steigt das Edelmetall über 1.880 USD an, wäre das erste kleine Longsignal aktiv. Darüber könnte der Wert bis 1.895 und 1.920 USD steigen, ehe sich die Bären zurückmelden dürften. Oberhalb von 1.920 USD entscheidet sich dann, ob es mehr wird, als nur ein Rücklauf an die Dreiecksunterseite auf Höhe von 1.940 USD oder ob es den Bullen gelingt, wieder in die alte Range und damit bis 1.985 USD vorzudringen.Fällt Gold dagegen auch unter 1.835 USD zurück, wären weitere Verluste bis 1.795 USD und darunter auf 1.747 USD die Folge.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG