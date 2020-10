Münzbetrüger schlagen wieder zu

Böswillige Personen innerhalb bestimmter Segmente der Einzelhandelsedelmetallbranche machen noch immer Jagd auf Leute, die Gold- und Silberbullion kaufen möchten. Regulierungsbehörden in 30 verschiedenen US-Staaten haben sich kürzlich mit der Commodities Futures Trading Commission (CFTC) zusammengetan und eine präzedenzlose Klage gegen ein Unternehmen eingereicht, das der Operation einer großflächigen Edelmetallbetrugsmasche beschuldigt wird.Das Unternehmen, Barrick Capital (a.k.a. Chase Metals, Metals.com), wird beschuldigt, größtenteils ältere Kunden via traditioneller und sozialer Medien ins Visier zu nehmen. Sobald diese als mögliche Gold- oder Silberkäufer identifiziert wurden, unterlagen die Opfer aggressiven Verkaufstaktiken zweifelhafter Telefonbanken, wurden unter Druck gesetzt, die Bestände in ihren IRA-Konten zu liquidieren sowie "Canadian Polar Bear" und andere Bullionmünzen zu einem Preis über 100% bis 300% ihres tatsächlich Schmelzwertes zu kaufen.Die Intrige zog sich über mehrere Jahre, wobei die Besitzer des Unternehmens ihre Operationen von einem Unternehmen zum anderen verlagerten, um Regulierungsbehörden und Investorbeschwerden aus dem Weg zu gehen. Dieses Unternehmen und dessen Besitzer betrugen schutzlose Investoren um etwa 180 Millionen Dollar. Laut Bill Beatty, Administrator des Washington State Department of Financial Institutions: "Diese Angeklagten zeigten große Gleichgültigkeit gegenüber der Wahrheit und gaben nicht zu, dass praktisch jeder Investor den Großteil seiner Finanzmittel in den Investitionen verlor, die vom Unternehmen angeboten wurden."Attorney General in Mississippi Lynn Fitch erklärte: "Sie nutzten Senioren und andere verletzliche Personen aus, legten den Wert und die Wahrscheinlichkeit finanzieller Gewinne der Investitionen, die sie verkauften, falsch aus und betrogen Verbraucher so um ihre Altersersparnisse." Selbst als der Goldspotpreis dieses Jahr auf ein Rekordhoch stieg (und sich Silber von seinem Tief mehr als verdoppelte), verloren die Käufer dieser lächerlich überteuerten Münzen noch immer Geld.Um sicherzustellen, dass Ihnen oder einem Ihrer Bekannten so etwas nicht passiert, sollten Sie sich informieren! Tatsächlich könnten derartige Betrugsmaschen noch häufiger vorkommen, wenn Millionen Menschen im derzeitigen Umfeld explodierender Schulden, Gelddruckerei und wirtschaftlicher Zerstörung auf den Besitz physischer Edelmetalle aus sind.Einige Goldhändler, die im Fernsehen angepriesen werden - vor allem von bekannten Stars - unterhalten unethische Praktiken. Sie sammeln Interessenten und machen dann mit Telefonanrufen Druck, um zu versuchen, ihre überteuerten Gold- und Silberprodukte zu verscherbeln; meist in Form von Proof-, Gedenk- oder angeblich seltenen Münzen.Glücklicherweise ist es recht einfach festzustellen, ob Sie die richtige Art von Edelmetallprodukt vom richtigen Händler erwerben. Die richtige Art von Produkt ist eines, das den Großteil seines Werts vom tatsächlichen Metallwert ableitet. Erwarten Sie, nur einen mäßigen Aufpreis über dem aktuellen Spotpreis zu zahlen, um die Prägekosten sowie die Kosten des Händlers zu begleichen.Es kann Zeitspannen geben - wie in diesem Jahr - in denen die Nachfrage hoch ist und die resultierenden Knappheiten dafür sorgen, dass der Aufpreis auf Münzen, Barren und Ronden in gewissem Maße steigt, doch es gibt üblicherweise auch andere, verfügbare Produkte, bei denen der höhere Aufpreis vermieden werden kann. Sie sollten immer den Schmelzwert von dem kennen, was Sie kaufen... und stellen Sie sicher, dass der Aufpreis über diesem Schmelzwert verhältnismäßig ist.Was deutlich höhere Aufpreise für "Sammlermünzen", numismatische Münzen" oder "Seltenheit" angeht, so sollten Sie diese absolut vermeiden. Jede Münze, die so vermarktet wird, sollte vermieden werden, wenn Sie kein besonderes Interesse an diesem hochspezialisierten Segment des Münzmarktes haben und genau wissen, wie viel Aufpreis Sie zahlen möchten. Andernfalls versucht wahrscheinlich jeder Händler, der Ihnen vorgaukelt, dass Spezialprodukte mit hohem Aufpreis besser sind als gewöhnliche Alternativen mit niedrigerem Aufpreis, Sie übers Ohr zu hauen.Diese böswilligen Händler diskreditieren unsere wichtige Branche nicht nur, ihre Missbräuche könnten zudem auch zu einem regulatorischen Durchgreifen führen, das legitime Händler und deren Kunden durch höhere Konformitätskosten, stärkere Zugangsbeschränkungen, unglückliche Einschränkungen und unangemessene Verletzungen der Privatsphäre schädigt.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 5. Oktober 2020 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.