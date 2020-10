Gold - Vorteile für die Bären

Der Goldpreis war Mitte September aus einer dreiecksförmigen Korrektur nach unten zurückgefallen und hatte dabei eine Aufwärtstrendlinie und die Unterstützung bei 1.920 USD unterschritten. Diese Verkaufssignale führten zu einem Einbruch bis an den Support bei 1.850 USD. Dort starteten die Bullen eine Erholung, die in dieser Woche bereits mehrfach an der Hürde bei 1.920 USD scheiterte. Am Dienstag entfernte sich der Wert in einer weiteren Verkaufswelle deutlich von der Kursbarriere.Oberhalb von 1.875 USD haben die Bullen kurzfristig noch die Chance, einen zweiten Anstieg bis 1.900 USD und darüber bis 1.920 USD zu starten. Doch erst ein deutlicher Ausbruch über die Hürde würde die Chance auf einen temporären Anstieg bis 1.945 und 1.950 USD eröffnen.Wahrscheinlicher ist aktuell jedoch, dass Gold unter 1.875 USD zurücksetzt und damit wieder an die Unterstützung bei 1.850 USD fällt. Unterhalb von 1.848 USD wäre ein weiteres Verkaufssignal aktiv, dem Verluste bis 1.810 und 1.795 USD folgen dürften. Dort könnte eine starke Erholung starten. Darunter wäre allerdings ein Einbruch bis 1.747 USD zu erwarten.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG