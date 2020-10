Gold - Erholung bleibt fragil

Nach der dreiteiligen Abwärtsbewegung, die den Goldpreis vom neuen Rekordhoch bei 2.074 USD bis an die Unterstützung bei 1.850 USD gedrückt hatte, setzte auf diesem Niveau Ende September eine Erholung ein. Sie ließ den Goldpreis zunächst an die Hürde bei 1.920 USD steigen. Nach einer kurzen, scharfen Korrektur wurde die Marke in einem weiteren Anstieg überschritten und die 1.935 USD-Barriere erreicht. Einen weiteren Kursrutsch später kam es im gestrigen Handel zum nächsten Angriff auf die Marke, der wieder scheiterte.Aus der Vogelperspektive betrachtet, weist die Erholung der letzten Tage die Umrisse einer bärischen Flagge auf. In den unteren Zeitebenen erkennt man, wie fragil der Anstieg und wie verhältnismäßig kräftig die Korrekturbewegung in der Erholungsphase waren. Zusammengenommen bedeutet dies, dass der Abgabedruck weiter hoch ist und Gold schon bei einem Bruch der 1.895 USD-Marke wieder bis 1.875 und 1.850 USD einbrechen könnte. Darunter wäre der Abwärtstrend seit August reaktiviert und mit Verlusten bis 1.795 und später ggf. 1.747 USD zu rechnen.Sollte der Wert dagegen über 1.935 USD ausbrechen, wartet bei 1.950 USD schon die nächste Hürde an der die Verkäufer zuschlagen dürften. Darüber könnte es allerdings zu einer Ausweitung der Erholung bis an den zentralen Widerstand bei 1.985 USD kommen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG