Palladium - Wieder unter Druck

Im Rahmen des übergeordneten, volatilen Aufwärtstrends war Palladium Anfang Oktober nach einem kurzen Anstieg über die Hürde bei 2.405 USD stark eingebrochen und bis an die Unterstützung bei 2.150 USD gefallen. Sie wurde allerdings von den Bullen verteidigt und in einer weiteren Kaufwelle die 2.405 USD-Marke erneut überwunden. Doch auch diesmal schlugen die Bären an der Hürde zu und drückten den Wert an die Unterstützung bei 2.311 USD zurück.Noch ist die Aufwärtsbewegung nach dem Doppelboden bei 2.150 USD intakt und könnte ein weiteres Mal bis 2.405 USD führen. Doch erst ein Ausbruch über 2.485 USD würde aktuell für die Fortsetzung des Anstiegs und Zugewinne bis 2.540 und 2.639 USD sprechen.Setzt Palladium dagegen unter 2.246 USD zurück, wäre eine Erholung ausgehend von 2.150 USD wahrscheinlich. Darunter käme es dagegen zu einem Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei 1.997 USD.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG